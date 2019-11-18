РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Сотрудник МУ МВД России «Люберецкое» Артур Хорев и член общественного совета при МУ МВД Андрей Сухарев завоевали четыре золотые медали на Кубке мира по пауэрлифтингу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Долгопрудном с 15 по 17 ноября прошел Кубок мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям.

«В дисциплине «Пауэрспорт с допинг-контролем» Артур Хорев завоевал две золотые медали в весовой категории до 82,5 килограмма. Он выжал штангу весом 167,5 килограмма и штангу на бицепс весом 70 килограммов», – говорится в сообщении.

В соревнованиях также участвовал член общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Андрей Сухарев. Он завоевал две золотые медали в весовой категории до 110 килограммов с допинг-контролем в открытой возрастной номинации и среди ветеранов. Сухарев выжал штангу весом 372,5 килограмма в облегченной экипировке. При этом он установил новый рекорд России, превысив предыдущий на 2,5 килограмма.