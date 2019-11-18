РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В понедельник рабочие приступили к установке новогодней ели в детском парке микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Климовск 18 ноября начались работы по установке новогодних елей. Так, рабочие приступили к установке ели в детском парке культуры и отдыха», – говорится в сообщении.

В ближайшее время ели установят в парке «Дубрава», на Октябрьской площади и в сквере за ДК «Машиностроитель».