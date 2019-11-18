РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В подмосковном Подольске более 20 юным активистам молодежных организаций вручили премию главы городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в администрации Подольска состоялось торжественное вручение премии главы округа Николая Пестова активистам молодежных организаций, учрежденной в 2016 году. Помимо Пестова, в мероприятии приняли участие председатель комитета по делам молодежи администрации Иван Литвяков, активисты и многие другие.

«Сердечно поздравляю всех участников с Международным днем студентов, который отмечается в эти дни. Хочу напомнить, что молодежь всегда была носителем нового, активным участником демократических движений, в хорошем понимании данного слова, и всегда шла вперед. Желаю юным активистам Подольска, чтобы лучшие черты молодежи прошлого были им свойственны. Чтобы их активная общественная деятельность помогла в жизни, в том числе быть полезными и востребованными. Благодарю за активную общественную работу», – сказал Пестов.

В рамках торжественной части благодарностью главы и премией в размере 20 тысяч рублей были награждены более 20 активистов молодежных организаций округа. Так, среди награжденных был секретарь Подольского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Никита Андрюхин, член клуба любителей мототехники «ATV Club «Bizon» Денис Захаров, председатель молодежной общественной организации «Подольский союз молодежи» Мария Гаспарян, член клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Андрей Бублик, зампредседателя молодежного парламента при совете депутатов округа Михаил Жаринов, активист движения граффити Илья Демченко, юнармеец патриотического объединения «Витязь-Быково» Мария Козлова и другие.

«Данная премия – это достойная награда, которой я буду дорожить, и о которой я буду помнить. Она показывает, насколько активно и эффективно ты внес вклад в развитие городского округа. В частности, молодежный парламент занимается нормативно-правовой деятельностью, но при этом мы активно работаем с жителями и стараемся сделать так, чтобы горожанам было удобно и приятно жить в городе», – отметил Жаринов.

Численность молодежи в Подольске составляет более 59 тысяч человек. Всего в 2019 году в Подольске было проведено более 600 молодежных мероприятий, в которых приняли участие более 8 тысяч молодых человек.