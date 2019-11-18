РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. Научный сотрудник института имени Карбышева из поселка Нахабино подмосковного Красногорска стала лауреатом премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева» Минобороны РФ Елена Яковлева стала победителем конкурса на получение ежегодной премии в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов», – говорится в сообщении.

Денежную премию Яковлева получит за разработку средств обеспечения безопасности при поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов и методов оценки их эффективности.

«В настоящее время серийные образцы общевойсковых комплектов разминирования уже поступили на снабжение инженерных войск министерства обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, активно используются как при выполнении задач на территории России, так и за рубежом», – добавляется в материале.

Научно-исследовательской деятельностью по направлению развития и перспектив средств преодоления минно-взрывных заграждений и разминирования Елена Яковлева занимается на протяжении 8 лет. В 2020 году жительница Нахабина планирует защитить диссертацию.

«Всего премию губернатора Московской области получат 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов Подмосковья», – заключается в сообщении.