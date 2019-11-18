РИАМО - 18 ноя. Минтранс Московской области рекомендует водителям выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, так как на дорогах туман и ожидаются осадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В Подмосковье сильный туман и плохая видимость. В некоторых муниципальных образованиях возможны осадки в виде дождя», - говорится в сообщении.

В такую погоду большинство аварий происходит из-за столкновения с движущимся впереди транспортным средством.

Водителям следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, избегать внезапных торможений и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При необходимости остановку нужно совершать, плавно снижая скорость.