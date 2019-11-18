РИАМО – 18 ноя. Несколько участников конфликта на Пресненской набережной были доставлены в отделение полиции, сейчас устанавливаются детали и подробности произошедшего, в результате инцидента пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«17 ноября в службу «02» поступило сообщение о конфликте между гражданами на Пресненской набережной, дом 6. В ходе проверки этой информации в территориальное подразделение УМВД полицейскими были доставлены несколько человек – участников инцидента. В настоящее время по факту произошедшего собраны материалы проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, в результате инцидента пострадал один человек, но каков характер повреждений пока неизвестно. В настоящий момент устанавливаются детали, подробности и мотивы этого инцидента

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