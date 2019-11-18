РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Житель подмосковных Люберец пожаловался на блокировку проезда на улице Барыкина фурой магазина «Магнит», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Один из жителей пожаловался на то, что фура магазина «Магнит» блокирует проезд у дома №2 по улице Барыкина, а сотрудники перекрывают пожарные выходы тележками.

«В этом вопросе надо разобраться, есть пожарные, есть Роспотребнадзор. Также необходимо провести совещание под протокол, в котором нужно отразить сроки для магазина и решить этот вопрос. С магазином надо отработать вопрос публично», – сказал Ружицкий.