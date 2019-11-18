РИАМО - 18 ноя. При составлении рейтинга регионов России в сфере развития конкуренции необходимо исключить нарушения, выявленные на местах, сообщил в понедельник на брифинге в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Сергей Муравьев.

«Будем просить наш центральный аппарат исключать из статистики те нарушения, которые были зафиксированы за счет того, что материалы предоставили сами органы власти и контролирующие органы», - сказал Муравьев.

Он пояснил, что в настоящее время в производстве находятся 26 дел, возбужденных не специалистами областного УФАС, а по инициативе прокуратуры, Главного контрольного управления Московской области и других ведомств. Включение данных нарушений в статистику приведет к невыполнению национального плана развития конкуренции и понижению общего рейтинга Подмосковья.

«Борьба (с недобросовестной конкуренцией – ред.) изнутри должна быть поощряемой, а не выглядеть как невыполнение показателей», - подчеркнул Муравьев.

Московская область является одним из лидеров по внедрению мероприятий, рекомендованных национальным планом развития конкуренции.

В ноябре 2019 года в рамках Международной научно-практической конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт» руководитель ФАС России Игорь Артемьев вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву награду за успехи в развитии конкуренции.

Среди достижений отмечены поддержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение открытости проводимых торгов, а также передовой опыт по внедрению мероприятий, рекомендованных национальным планом развития конкуренции.