РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 ноя. Новый аппарат ультразвуковой диагностики ввели в эксплуатацию в поликлинике №2 в подмосковных Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.

«В рамках целевой региональной программы «Здравоохранение Подмосковья», включающей оснащение учреждений здравоохранения новейшим медицинским оборудованием, в отделении функциональной диагностики ГБУЗ МО «МГП №2» введен в эксплуатацию аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса Philips Affiniti 70», – говорится в сообщении.

Аппарат позволяет проводить пациентам широкий спектр диагностических исследований различных органов и систем с целью выявления патологических процессов, в том числе и на ранних стадиях развития заболеваний.