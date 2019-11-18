РИАМО - 18 ноя. В Мытищах арестовали обвиняемого в убийстве мужчины на проезжей части дороги, следователи продолжают расследование уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, 16 ноября днем в Мытищах на дороге произошла ссора двух мужчин. 68-летний водитель, не выходя из машины, ударил ножом в шею 43-летнего пешехода. От полученного ранения последний скончался на месте.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в материале.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы.