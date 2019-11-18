РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Бордюрный камень демонтируют у дома №45 на Красковском шоссе в подмосковных Люберцах, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В понедельник прошел личный прием граждан главы администрации Люберец Владимира Ружицкого и жителей. Одна из жительниц пожаловалась на то, что возле дома №45 установлен бортовой камень и он мешает подъезду кареты скорой помощи к ее дому №47А.

«Заместитель главы администрации муниципалитета Родион Грошевик поможет вам в демонтаже», – сказал Ружицкий.