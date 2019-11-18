РИАМО - 18 ноя. Группа компаний «Россети» готова к отопительному сезону 2019-2020 годов, соблюдены все требования и установленные правила подготовки к ОЗП, которые утверждены министерством энергетики РФ, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Соблюдение требований к готовности к отопительному сезону подтверждено соответствующим приказом Минэнерго России.

«В этом году природа уже испытывала нас на прочность - в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах», - сказал директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Для подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы «Россети» провели целый комплекс мероприятий, которые обеспечат повышение и сохранение уровня надежности и качества энергоснабжения. Так, например, погодовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением. К работе в осенне-зимний период готовы более 49,2 тысячи энергетиков в составе 10,03 тысячи бригад, из них мобильных бригад – 583.

«Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 тысяч единиц техники. В распоряжении специалистов группы «Россети» - 5743 резервных источника снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ», - отмечается в материале.