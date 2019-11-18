РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о присуждении ежегодных премий «Наше Подмосковье» в 2019 году, документ опубликован на официальном портале регионального правительства.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.

«Присудить ежегодные премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2019 году с вручением диплома лауреата и выплатой денежного вознаграждения лауреатам по списку согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в тексте документа.

В этом году присудили 1 тысячу премий по 180 тысяч рублей каждая. Всего на конкурс представили около 23 тысяч проектов в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Эксперты оценивали заявки по семи критериям, среди которых - социальная значимость, практическое применение, уникальность проекта.

Так, в номинации «Экология» насчитывается 143 проекта-победителя. Среди них – проекты «Единый день раздельного сбора» и «Поборем борщевик с музыкой!» из Красногорска, проект благоустройства водоемов в селе Чанки Коломенского округа, интернет-сайт маркированных маршрутов России rutrail.org из Химок.

В номинации «Творчество и духовное наследие» выбрано 219 победителей. В их число вошли такие проекты, как избяной театр Зинаиды Шараповой и фестиваль японской культуры «Цветение сакуры» из Солнечногорска, праздник «Не все коту Масленица!» из Павловского Посада, проект казачьих Георгиевских игр из Ступина.

В номинации «Волонтерство и благотворительность» премией отметили 439 проектов, например, проект социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска «Исцеление словом», проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» из Мытищ и школу будущих матерей Талдомского округа.

Победителями в номинации «Прорыв» стали 199 проектов. Среди прочих, премию присудили фабрике блогеров из Сергиево-Посадского округа, православному клубу картинга из Дмитровского округа и граффити-школе Marker из Ивантеевки.

Полностью список победителей можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/download/document/1043788. Торжественную церемонию награждения лауреатов запланировали провести в ноябре.