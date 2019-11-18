РИАМО - 18 ноя. В подмосковной Кашире начали доследственную проверку по факту гибели новорожденной девочки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Сообщение об обнаружении в одной из квартир города Каширы тела младенца поступило в понедельник. Проверку инициировал следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области.
«Предварительно установлено, что женщина уснула во время кормления дочери и во сне придавила ее массой собственного тела», - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, ребенок скончался от асфиксии. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.
Следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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