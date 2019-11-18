РИАМО - 18 ноя. В подмосковной Кашире начали доследственную проверку по факту гибели новорожденной девочки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир города Каширы тела младенца поступило в понедельник. Проверку инициировал следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области.

«Предварительно установлено, что женщина уснула во время кормления дочери и во сне придавила ее массой собственного тела», - говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, ребенок скончался от асфиксии. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.

Следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.