РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Депутат подмосковных Люберец Ирина Астахова призвала решить вопрос с аварийно-опасным ограждением на Егорьевском шоссе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации горокруга прошло совещание по вопросам дорожной безопасности. В нем приняли участие сотрудники администрации, региональных ведомств и ГИБДД.

«На 3-м километре Егорьевского шоссе поставили разделительное ограждение, и там было уже три несчастных случая – автомобили наезжают на него. Мы ждем пока не будет летального случая? Я прошу решить данный вопрос», – сказала Астахова.

Госинспектор отделения дорожного надзора 14 батальона 2 полка ДПС (Южный) Сергей Рождественский отметил, что ГИБДД исключены из списка на согласование установки данных ограждений. Данный вопрос могут рассмотреть на выездной комиссии.

Также Рождественский поднял вопрос об отсутствии дорожных знаков на выезде с АЗС на 3-м километре 800 м Егорьевского шоссе. Там летом произошло ДТП с участием мотоцикла, два человека погибли.

«Там человек выезжал с АЗС не по правилам, врезался в мотоцикл. Нужно установить знак «Въезд запрещен» со стороны Москвы, а также знак, что можно только направо поворачивать с АЗС», – заключил Рождественский.

Представитель Раменского регионального управления автомобильных дорог Кирилл Буторин отметил, что администрация Люберец регулярно закрашивает двойную сплошную на Вертолетной улице, которую наносит управление. По его словам, это ведет к росту количества ДТП.