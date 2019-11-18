РИАМО - 18 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоянии переговоров РФ с ЕС по поводу визового режима, по его словам, они в настоящий момент заморожены, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков подчеркнул, что переговоры по визовому режиму с ЕС заморожены с 2013 года. Произошло это не по инициативе российской стороны.

«До момента фактической заморозки отношений по линии Москва — Брюссель в 2013 году, собственно, переговоры эти были на продвинутой стадии. На сегодняшний день уже давно никаких контактов на этот счет нет», — сказал Песков.

Он также отметил, что ситуация не меняется по сей день.

Тем временем совет Европейского союза ратифицировал решение о подписании с Республикой Беларусь соглашения об упрощении механизма выдачи виз.