РИАМО - 18 ноя. Морозы придут в столицу на текущей неделе, однако осадков в городе не ожидается, из-за этого на улицах будет пыльно и холодно, как на Марсе, сообщается на сайте «Метеовести».

На европейской территории России завершается период аномально теплой погоды. Практически с начала месяца температура была выше нормы, но на этой неделе в регион придет мощное похолодание.

«К Москве, например, холодный фронт подберется в середине недели. Сегодня-завтра в столице все еще по-апрельски тепло - плюс 6 градусов. Но уже в среду показания термометров опустятся до плюс 2 градусов. А затем уйдут в устойчивый минус. Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут «марсианскими» – пыльными и холодными», — говорится в сообщении.

Кроме того, повысится атмосферное давление. Оно уже превышает норму, а к концу рабочей недели вырастет до 768-770 миллиметров ртутного столба. Это почти рекорд ноября. Столь мощные антициклоны формируются на Русской равнине лишь несколько раз за столетие.

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