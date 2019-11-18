РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи ключи от автомобиля класса «В», церемония прошла в понедельник около дома правительства региона, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая подстанцией Маруар Муканова.

«Новый автомобиль класса «В» мы сегодня (18 ноября – ред.) получили на оснащение Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи. Это самый распространенный на скорой помощи автомобиль, который используется для работы общепрофильных выездных бригад. Он оснащен всем необходимым оборудованием – дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, аппаратом ЭКГ, пульсоксиметром, портативным аппаратом для оксигенотерапии, наборами для оказания экстренной помощи детям и взрослым травматологического, акушерского, токсикологического профилей», – сказала Муканова.

Она добавила, что в понедельник Воробьев вручил ключи от нового автомобиля в торжественной обстановке водителю подстанции Сергею Дьяконову.

«Следующее поступление санитарного автотранспорта ожидаем в 2020 году, согласно плану обновления нашего автопарка. В плановой замене ожидается четыре автомобиля», – заключила Муканова.