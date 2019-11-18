РИАМО - 18 ноя. В Москве после реконструкции открылся производственно-конструкторский корпус МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова, располагающийся по адресу: Волоколамское шоссе, дом 90, строение 3, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник завод также отмечает свое 70-летие, он был основан в качестве конструкторского бюро 18 ноября 1949 года. В столь важный для производства день его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва производит сотни различных видов промышленной продукции, включая изделия, которые защищают мирное небо над нашей страной. Поздравляю коллектив МКБ «Вымпел» с 70-летием со дня создания предприятия. Вы были лучшими в конце 40-х годов прошлого века и остаетесь лучшими в наши дни», – отметил Собянин.

Объем инвестиций в проект реконструкции основного производственно-конструкторского корпуса «Вымпела» площадью 18 тысяч квадратных метров, выходящего на Волоколамское шоссе, составил порядка 1 миллиарда рублей. Финансировался он в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Реконструировалось здание впервые за 40 лет.

В рамках реконструкции в здании обустроили вентилируемый фасад, заменили и провели капитальный ремонт инженерных сетей. Также были отремонтированы стены, перегородки, перекрытия и потолки.

Реконструкция также включила в себя техническое перевооружение подразделений МКБ, размещенных в корпусе, которые на время работ переехали в другие здания. В частности, были приобретены высокотехнологичная проверочная и контрольная аппаратура, современная вычислительная техника и программное обеспечение. Также была создана вторая серверная и архив электронной документации. Специалисты внедрили и систему электронного документооборота, при этом повысив надежность хранения информации.

В результате обеспечены оптимальные условия труда для 500 высококвалифицированных сотрудников предприятия.

«Вымпел» появился после выделения специального бюро, занимавшегося проектированием и изготовлением опытных образцов стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения самолетов. С момента его основания и до 1961 года им управлял Иван Торопов, чье имя было присвоено предприятию в 1999 году. В 2005-ом завод вошел в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

На сегодняшний день Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова является ведущим конструкторским бюро в России по разработке и производству авиационного вооружения.