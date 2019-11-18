РИАМО - 18 ноя. В деревне Бритово Раменского городского округа после вмешательства Минэкологии прекратили загрязнять каскад ручьев, впадающих в пруд, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования было установлено, что источником загрязнения является многоквартирный дом, в котором проживают работники ООО «ЛПС Аутсорсинг», которое эксплуатирует складской комплекс», - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по жалобе жителей деревни, которые сообщили о загрязнении сточными водами каскада ручьев. Компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Она получила предписание об устранении нарушения.

После повторной проверки требования Минэкологии были выполнены: сброс в каскад прекращен, возле дома установлен герметичный накопитель.

Также собственник дома заключил договор на вывоз сточных вод. Ситуация в деревне остается на контроле Минэкологии, куда нарушитель должен предоставлять отчеты об откачке сточных вод из накопителя.