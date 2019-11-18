РИАМО - 18 ноя. Дворовую территорию дома №23 в поселке санатория имени Герцена торжественно открыли после проведения капитального ремонта по программе губернатора Подмосковья «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Двор открыли 16 ноября, а накануне глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество проведенного комплексного благоустройства территории.

«Во дворе сделаны тротуары, газоны, освещение, по просьбе жителей добавлены дополнительные парковки — еще 38 машино-мест. Также во дворе построили новую детскую площадку, которая соответствует всем требованиям времени — здесь сделано мягкое покрытие, установлены качественные игровые элементы, лавочки, урны. Теперь здесь чисто, комфортно, безопасно. Мы видим, что новая площадка уже пользуется популярностью у детей. Задача территориального управления — достойно содержать эту площадку», — сказал Иванов.

Как рассказала старшая по дому №23 Анна Вольнова, дворовая территория раньше находилась в ужасном состоянии, не были организованы парковочные места, а также отсутствовала игровая площадка для детей.

«Ремонт двора провели быстро: начали 23 сентября, закончили где-то после двадцатых чисел октября. Изначально существовали неудобства, когда стройка была, но сейчас мы очень довольны. Двор был в плохом состоянии — сейчас все хорошо, парковочных мест хватает, и во дворе уютно. Большое спасибо администрации и всем, кто принимал в этом участие», — поделилась Вольнова.

В рамках муниципального контракта выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия, проведено озеленение, организованы тротуары и парковочное пространство, установлена новая детская площадка, бордюры, урны, скамейки и информационный щит.