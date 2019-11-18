РИАМО - 18 ноя. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Домодедово задержали партию живых лобстеров общим весом 300 килограммов, поступившую из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что в пункте 2.2 «Дата выработки товара» ветеринарного сертификата указана дата 3 ноября 2019 года, что не соответствует дате выработки товара, указанной на маркировочных этикетках – 4 ноября 2019 года», - говорится в материале.

После предоставления дополнительной информации груз был выпущен.