РИАМО - 18 ноя. При попытке кражи дорогостоящего фарфорового яйца правоохранители задержали вора в доме на улице Льва Толстого в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал из частного дома, расположенного по улице Льва Толстого. Информация о срабатывании сигнализации была передана группе задержания Раменского отдела вневедомственной охраны», - говорится в сообщении.

Исследуя придомовую территорию, правоохранители увидели отжатое пластиковое окно и следы от обуви на подоконнике, после чего недалеко от этого места задержали и самого подозреваемого. Его передали сотрудникам полицейским для дальнейшего разбирательства.

Обвиняемым оказался судимый 36-летний гражданин ближнего зарубежья. Он пытался украсть дорогостоящее фарфоровое яйцо из дома.

Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.