РИАМО - 18 ноя. В Совете Федерации РФ прошло заседание рабочей группы по подготовке нового проекта закона о насилии в семье, депутатами Госдумы к данному законопроекту были подготовлены поправки, которые уточнят понятие преследования, данные поправки будут учтены в финальной версии, сообщает РБК.

«Под преследованием они понимают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем», - говорится в материале.

Кроме того, под определение «преследование» могут попасть любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Эти поправки могут быть очень важны, ведь сейчас российское законодательство никак не защищает от преследования.

«За это спасибо ЕСПЧ, летом Европейский суд принял решение в пользу пострадавшей от домашнего насилия Валерии Володиной, она выиграла иск против России, темой иска было преследование», — подчеркнула эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева.

По ее словам, тогда выяснилось, что в ЕСПЧ уже находится более 100 жалоб на домашнее насилие и часть из них связана с преследованием.

Соавтор законопроекта Оксана Пушкина рассказала, что работа над документом теперь связана с делом обвиняемого в убийстве аспирантки, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. По ее словам, петербургский вуз участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы о семейно-бытовом насилии в России.

После чудовищного убийства, совершенного Соколовым, руководитель исследования о домашнем насилии для Госдумы, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков предложил создать при вузе центр изучения проблем семейно-бытового насилия.

В числе поправок, предложенных депутатами, также введение запрета для общественных организаций, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы. Законотворцы посчитали, что это приведет к нарушению прав жертв. Согласно их поправкам, без желания потерпевшей стороны нельзя обращаться в полицию. Эксперты отметили, что это крайне спорное решение.

Так, Мезенцева уточнила, что в России такие проблемы продолжают оставаться делами частного обвинения и не являются публичными, в результате чего большая часть женщин, пострадавших от домашнего насилия, забирает из полиции заявления уже на следующий день.

«Надавили, передумала, поняла, что без его зарплаты не проживет, причины могут быть любые. Запрет для организаций сообщать такую информацию означает только одно — по этим ситуациям не будут возбуждаться дела», - отметила эксперт.