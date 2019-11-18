РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 ноя. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли семь призовых мест на всероссийском турнире по рукопашному бою, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 15 по 17 ноября в Калининграде проходил XVI Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, мужчин и женщин. В нем приняли участие восемь воспитанников спортивной школы «Котельники», они отправились бороться за право участия в первенстве России, которое пройдет в 2020 году.

«Спортсмены спортшколы «Котельники» триумфально выступили на турнире. Семь медалей завоевали наши юные спортсмены», – говорится в сообщении.

Первое место занял Артур Абзатов, второе место завоевал Элвин Алиев. Третье место получили Данил Солянов, Мария Самофалова, Альберт Абзатов. Илона Винникова и Полина Прохоренко заняли первые места в категории «Женщины».

На турнир приехали спортсмены из 34 субъектов России, делегации из Камчатского, Хабаровского, Оренбургского, Краснодарского краев, Ростовской области, Урала, Сахалина, Московской области, Курска, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. Всего 418 спортсменов оспаривали право на медали этого престижного турнира.