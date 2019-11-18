РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Для жителей подмосковных Люберец 20 ноября пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Цветок-огонек», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«20 ноября центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Цветок-огонек» в технике квиллинг. Мероприятие посвящено Дню матери России», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Мира, дом №19. Начало в 16:00.

День матери в России отмечается уже более 20 лет, начиная с 1998 года. Именно тогда был учрежден этот праздник официально. Тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября.