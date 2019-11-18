РИАМО - 18 ноя. За октябрь на специализированные стоянки «Московского паркинга» переместили 230 автомобилей, которые были оставлены на городских улицах без номеров или с подложными номерами, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ «АМПП».

Он пояснил, что такие авто могут быть причастными к противоправной деятельности и представлять опасность для горожан. Поэтому в соответствии с регламентом Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года такие машины перемещают на спецстоянки для последующей проверки полицией.

«На специализированные стоянки чаще всего попадают автомобили без номеров либо с подложными номерами, оставленные в местах притяжения людей: у остановок общественного транспорта и станций метро, торговых центров и ресторанов, парков и скверов. Такие автомобили – серьезная угроза безопасности для окружающих, ведь их нельзя идентифицировать, поэтому они могут быть задействованы в незаконной деятельности», – сказал собеседник агентства.

Чтобы забрать перемещенный на спецстоянку автомобиль без номеров, владельцу необходимо сначала получить акт идентификации в полиции. Если автомобиль был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения, то получить его со спецстоянки можно будет бесплатно. Если авто без номеров было оставлено с нарушениями, то автомобилисту придется оплатить штраф и услуги эвакуатора.

«Москвичам или гостям столицы, которые обратили внимание на транспортное средство без номеров, стоящее на одном месте в течение длительного времени, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 или 112 и сообщить об этом автомобиле. Решение о перемещении принимают инспекторы МАДИ или сотрудники полиции», - добавил собеседник агентства.

По всем вопросам, касающимся парковочного пространства, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).