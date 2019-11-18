РИАМО - 18 ноя. Специальная функция в приложении системы-112 в Подмосковье, позволяющая отслеживать движение кареты скорой или неотложной помощи, позволила сократить число жалоб от пациентов в два раза, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев вручил шесть комплектов ключей от новых машин скорой помощи заведующим филиалами Московской областной станции скорой медицинской помощи. Всего округа Подмосковья получили 76 новых карет скорой помощи.

«В этом году мы включили (функцию – ред.) в приложении, с помощью которой житель может после вызова скорой помощи следить, как, когда прибывает машина. Это позволило нам снизить количество жалоб, которые мы получали ежедневно. Если три месяца назад порядка 50 жалоб мы фиксировали каждый день, то сегодня эта цифра уменьшилась в два раза», - сказал Воробьев.

Отследить маршрут бригады скорой помощи можно с помощью мобильного приложения системы-112 Московской области. Для этого достаточно в мобильном приложении системы-112 нажать значок «Машина скорой помощи» и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов. После этого на интерактивной карте отобразится значок, который будет показывать маршрут движения и ориентировочное время прибытия медиков.