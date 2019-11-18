РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 ноя. Персонал и юные пациенты Мытищинской городской клинической больницы отметили День недоношенных детей фестивалем «Ранние пташки», ребята участвовали в конкурсах и читали стихи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

17 ноября в МГКБ прошел фестиваль «Ранние пташки», приуроченный к Международному дню недоношенных детей.

«На праздник собрались родители и маленькие пациенты разных возрастов. И каждому нашлось занятие по душе. Не оставили без внимания и тех пациентов, кто по состоянию здоровья сейчас проходит лечение в стационаре МГКБ. Подарки подарили и будущим родителям, пришедшим на День открытых дверей», – говорится в сообщении.

Подготовка к празднованию Международного дня недоношенных детей началась задолго до праздника. Юные артисты репетировали номера, сотрудники перинатального центра украшали конференц-зал и коридоры отделений, придумывали конкурсы так, чтобы детям всех возрастов было интересно на празднике.

В рамках мероприятия состоялись конкурс снежинок и рисунков от заведующей реанимационным отделением новорожденных недоношенных детей Елены Малик, мастер-класс от фотографа Татьяны Калошиной по сбору игрушечных фотоаппаратов, шоу мыльных пузырей и многое другое.

«Никого не оставило равнодушным выступление воспитанников Мытищинского специализированного дома ребенка. Дети, некоторым из которых всего по два года, читали стихи, танцевали и играли на музыкальных инструментах. И, несомненно, вызвали у гостей праздника шквал эмоций и бурные аплодисменты», – добавляется в сообщении.

Организовать праздник помогли компания Abbvie, благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо», Nutrilak и фирма Merries. Японская компания сделала подарок МГКБ – сертификат на 15,2 тысячи подгузников для недоношенных детей.

Торопыжки, ранние пташки, белые лепестки – так называют недоношенных малышей. В перинатальном центре МГКБ родились более тысячи таких детей. Историю каждого врачи помнят и, что немаловажно, даже после выписки продолжают следить за их судьбой, поддерживают родителей в трудную минуту советами и просто добрым словом.

Московская область является единственным регионом России, где работают шесть перинатальных центров. Они оказывают всю необходимую помощь женщинам в вынашивании ребенка, а также выхаживают детей весом от 500 граммов.