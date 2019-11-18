РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. В подмосковных Люберцах планируют создать рабочую группу, которая будет решать проблему неудобного въезда на ряд улиц округа, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации округа Валерий Подлозный.

В понедельник в администрации прошло совещание по вопросам дорожной безопасности. В нем приняли участие сотрудники администрации, региональных ведомств и ГИБДД. Координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Владимир Беловодский отметил, что на ряд улиц трудно заехать, не нарушив правила дорожного движения (ПДД).

«Необходимо создать рабочую группу по решению данного вопроса (сложный заезд на ряд улиц в горокруге – ред.). В нее войдут представители администрации, ГИБДД, партии «Единая Россия», – сказал Подлозный.

Также представители ГИБДД призвали построить ливневую канализацию на улицах Кирова, Инициативная, Красноармейская, так как эти улицы регулярно затапливает.

«При реконструкции Октябрьского проспекта предусмотрено устройство ливневой канализации. На Инициативную улицу тоже выезжали, посмотрим, что можно сделать», – пояснил Подлозный.

Кроме того, в ГИБДД поступила жалоба от жителей деревни Марусино. Там отсутствует тротуар к школе. Как отметили в Раменском региональном управлении автомобильных дорог, в 2019 году строить тротуар не планируют.