РИАМО - 18 ноя. Муниципалитеты Подмосковья получили новые машины скорой помощи, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил шесть комплектов ключей заведующим филиалами Московской областной станции скорой медицинской помощи, передает корреспондент РИАМО.

«Уже стало доброй традицией встречаться здесь на парковке для вручения (ключей от – ред.) новых машин скорой помощи. У нас их работает порядка 750 в Московской области, каждый из вас занимается очень важным, благородным трудом. Мы в день получаем 6 - 6,5 тысяч вызовов, 2 тысячи - экстренные. Во многом от своевременного прибытия зависит, сможем ли мы оказать эту чрезвычайно важную помощь. Мы за это время обновили весь парк, сегодня финальная часть», - сказал Воробьев.

Новые автомобили получили Мытищи, Королев, Щелково, Красногорск, Химки, Раменский городской округ, Павловский Посад, Богородский городской округ, Электросталь, Люберцы, Истра; Клин, Дмитровский городской округ, Солнечногорск, Долгопрудный, Лобня; Подольск, Ленинский городской округ, Домодедово, Кашира, Ступино, Серпухов; Одинцовский, Можайский, Рузский округа, Воскресенск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуевский округ, Луховицы и Озеры. Всего 76 автомобилей.

«В этом году по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» мы получаем 76 автомобилей скорой помощи. Из них 69 автомобилей класса Б и семь реанимобилей, которые на днях должны выйти для оказания помощи населению. Практически равномерно распределили», - отметил главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

В 2014 году в Подмосковье работала 761 машина скорой помощи, почти половина из них имела стопроцентный износ. В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние 5 лет закуплено около 500 автомобилей.