РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Рабочие выполнили ремонт фасада филиала №3 Балашихинской областной больницы на 60%, все работы завершат до конца текущего года, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с представителем подрядной организации осмотрел выполненные работы и провел рабочее совещание. Заместитель главного врача балашихинской областной больницы Алексей Прошкин отметил, что рабочие закрепили утеплитель и продолжают монтировать плитки вентилируемого фасада, также они демонтируют старый козырек здания и установят новый.

«В целом, темпы хорошие – выполнено 60% от запланированных работ. Фасад утепляется качественными материалами, толщина каменной ваты – 120 мм. Этого достаточно, чтобы летом в здании было прохладно, а зимой помещения сохраняли тепло», – сказал Ефимов.

Он добавил, что порядка 46 миллионов рублей выделили на ремонт фасада из бюджета Подмосковья. Строители планируют завершить все работы до конца текущего года.

Общий объем работ на объекте составит 5 900 квадратных метров.

Филиал №3 Балашихинской областной больницы располагается в микрорайоне Керамик на улице Носовихинское шоссе, 12, корпус №1. В здании филиала располагаются приемное отделение, детское отделение, терапевтическое, травматологическое, хирургическое, гинекологическое, кардиологическое, реанимационное, лечебно-диагностическое и лаборатория.