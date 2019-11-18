РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. В микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска обустроили тротуар, ведущий к отделению «Почты России», сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокурга Евгений Владимирский.

«Почта! Опалиха! По асфальту! Сколько лет в Опалихе не было подхода к почте? Отвечу – да никогда не было. А теперь есть», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях к посту жители выразили пожелание дополнительно обустроить возле почты парковочное пространство.