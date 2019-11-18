РИАМО - 18 ноя. Создана интерактивная карта шиномонтажных мастерских, сервисов техобслуживания и автомоек в Московской области, карта опубликована на официальном портале правительства Подмосковья.

На карте отмечены те сервисы, которые прошли проверку межведомственной комиссии на соответствие требованиям законодательства.

На карте указаны 242 дорожных сервиса.

В регионе всего работает более 2 тысяч центров дорожного и придорожного сервиса.

Московская областная межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка проводит мониторинг объектов дорожного сервиса, проверяет наличие правоустанавливающей документации на земельный участок и здание, соответствие объекта требованиям строительного, пожарного, санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства. Отдельное внимание уделяется безопасности объектов и их доступности для маломобильных групп граждан.