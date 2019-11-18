РИАМО - 18 ноя. В ходе VI Международного агропромышленного молочного форума власти Подмосковья планируют подписать более 10 соглашений, направленных на развитие молочной отрасли региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сам форум пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области. Подписывать соглашения намереваются в первый же день мероприятий.

«На подписание подготовлено более 10 инвестиционных соглашений. Общая сумма инвестиций предстоящих соглашений, которая будет направлена на развитие молочной отрасли Подмосковья, составит порядка 11,5 миллиардов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Действовать соглашения, подписанные на молочном форуме, будут в сферах животноводства, производства и переработки молока и сыроделия. Кроме того, соглашения коснутся взаимодействия с аграрным университетом.

«В частности, в рамках реализации соглашений в Дмитровском городском округе на территории агропарка «Сырная долина» будет построен завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. В Электростали — создан животноводческий комплекс на 3 тысячи голов дойных коз и еще ряд других объектов молочного направления», - отметил Разин.

По его словам, после реализации проектов в регионе намерены создать более 700 рабочих мест.

В прошлом году на форуме было подписано 13 соглашений на сумму инвестиций более 7 миллиардов рублей.