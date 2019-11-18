РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. Детская команда КВН «Дети Подмосковья» из Красногорска вышла в полуфинал Всероссийской юниор-лиги, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Детская команда КВН из Красногорска «Дети Подмосковья» выиграла 1/4 финала Всероссийской юниор-лиги в ММЦ «Планета КВН». Ребята прошли в полуфинал в числе 7 команд-счастливчиков и продолжат борьбу за звание чемпиона страны», – говорится в сообщении.

Всего в игре 16 ноября приняли участие 26 команд со всей России.

«За детей болели родители и друзья. Игра получилась сильной и по-квновски смешной», – заключается в материале.