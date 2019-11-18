РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье до конца текущего года планируется вручить ключи еще 3,5 тысячам обманутых дольщиков, ситуация находится на контроле губернатора, сообщила журналистам в понедельник первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

«В 2018 году были восстановлены права 10,5 тысяч обманутых дольщиков. В этом году на сегодняшний день уже вручены ключи 15,5 тысячам обманутых дольщиков. До конца года мы планируем вручить ключи еще 3,5 тысячам обманутых дольщиков», - сказала Апполинарова.

По ее словам, областное министерство жилищной политики совместно с органами местного самоуправления и при поддержке губернатора Андрея Воробьева проводит колоссальную работу по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков.

В понедельник почти 400 обманутых дольщиков корпуса 3 жилого комплекса «Лермонтова, 10» в Королеве получили ключи от своих квартир, которые они ждали с 2017 года.