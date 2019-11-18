РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 ноя. Жители микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи попросили власти отремонтировать детскую площадку дома №9/1 по улице Маяковского, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона написал на портал жалобу на ужасное состояние детской площадки по улице Маяковского, дом №9/1. Он отметил, что песочнице уже 16 лет, недавно свалился декоративный металлический зонтик и по счастливой случайности никто из детей не пострадал. Качели 80-х годов, поэтому дети ходят в другие дворы на площадки, где красиво, интересно и безопасно.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела Ваше обращение и сообщает, что мероприятия по модернизации детской площадки по указанному адресу на текущий год (2019 год – ред.) не запланированы и будут рассмотрены администрацией при формировании плана благоустройства муниципального образования на последующие годы», – сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Алексей Шумилин.

Он добавил, что в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», работы по благоустройству, включая установку/модернизацию детских игровых площадок на территории региона осуществляются на основании планов благоустройства, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления, при согласовании с общественностью.

В соответствии с поручением губернатора Московской области, с 2015 года органы местного самоуправления муниципальных образований региона ежегодно организуют мероприятия по комплексному благоустройству не менее 10% дворов от имеющихся на территории каждого муниципалитета.

«В настоящее время на портале «Добродел» завершилось голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году. Ваше обращение принято к сведению и будет учтено при формировании адресного перечня дворов, планируемых к благоустройству в 2021 году», – отметил Шумилин.

За дополнительными разъяснениями можно будет обратиться в управление благоустройства администрации Балашихи по пятницам с 9:00 до 17:00 по предварительной записи по адресу: Балашиха, улица Победы, дом №18А, кабинет №5 или по телефону: 8(495)521-67-67 доб. 5261.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.