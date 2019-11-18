РИАМО - 18 ноя. Для установления побратимских связей в Коломну приехала делегация из Сербии, представители подмосковного города и города Восточное Сараево подписали предварительное соглашение об установлении побратимских связей и развитии сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

Предварительное соглашение подписали 15 ноября. Свои подписи в официальном документе, закрепляющем намерения двух городов сотрудничать в области культуры, туризма и деловых отношений, поставили глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и мэр города Восточное Сараево Ненад Вукович.

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение установить побратимские отношения между нашим городом и городом Восточное Сараево, жители которого близки нам по духу. Промышленность, образование, спорт, туризм – это первые направления, по которым мы начнем сотрудничество», — сказал Лебедев.

Вукович отметил, что подписание соглашения стало значимым событием.

«Мы воодушевлены тем, что вы поддержали нашу инициативу установления побратимских связей между нашими городами и благодарны за душевный прием», — добавил Вукович.