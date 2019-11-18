РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 19 ноября временно отключат отопление и горячее водоснабжение в 11 многоквартирных домах из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 19 ноября специалисты управления теплоснабжением с 9:00 до 14:00 будут выполнять ремонтные работы. В указанный период времени будут снижены параметры тепловой энергии и не будет подаваться горячая вода по адресам: улица Симферопольская, дом №45; улица Циолковского, дома №№27А, 27Б; Южный поселок, дома №№11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 35», – говорится в сообщении.

Также в этот день с 9:00 до 16:00 не будет света в домах №№12, 14, 16, 18 по улице Заводская и в домах №№2/1, 2/2, 2/3 по улице Молодежная.