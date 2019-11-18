РИАМО - 18 ноя. Почти 400 обманутых дольщиков корпуса 3 жилого комплекса «Лермонтова, 10» в подмосковном Королеве получили ключи от своих квартир, которые они ждали с 2017 года, сообщила журналистам в понедельник первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

«У нас сегодня очень радостное событие - восстановлены права обманутых дольщиков жилого комплекса «Лермонтова, 10» в городском округе Королев. 387 обманутых дольщиков ждали свои квартиры с 2017 года, и сегодня мы вручили им ключи», - сказала Апполинарова.

По ее словам, каждый проблемный объект в регионе находится на особом контроле губернатора Андрея Воробьева.

«Хочу пожелать всем, чтобы у всех дольщиков нашей страны мечты сбывались. Чтобы не осталось обманутых дольщиков не только в Подмосковье, но и во всей стране», - сказал председатель инициативной группы дольщиков ЖК «Лермонтова, 10» Алексей Федоров.

Первоначально срок передачи объекта участникам долевого строительства был назначен на декабрь 2017 года. Из-за нехватки финансирования работы на объекте осуществлялись с отставанием от графика. На данный момент все недостатки устранены, дом введен в эксплуатацию.