РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Искусственную дорожную неровность (ИДН) установили на выезде из микрорайона Павшинская пойма Красногорска, сообщил в своем Instagram-аккаунте начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Евгений Владимирский.

«ИДН на Красногорском бульваре при выезде на Москву из Павшинской поймы. На территории Москвы образовался опасный участок, в итоге долгой работы согласовали установку неровности», – сказал Владимирский.

Он добавил, что до 21 ноября установят соответствующие знаки и разметку.

В комментариях к посту Владимирский пояснил, что «лежачих полицейских» установили с двух сторон от пешеходного перехода. Мера вызвана наездами на пешеходов в этом месте.