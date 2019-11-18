РИАМО - 18 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что встреча лидеров четырех стран долгожданная и серьезная, так как с момента последнего саммита в «нормандском формате» прошло достаточно много времени, передает Федеральное агентство новостей.

Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) запланирован на 9 декабря.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная», - сказал Песков.

Он также дал комментарий по поводу возвращения Киеву кораблей ВМСУ, отметив, что украинскими судами была нарушена граница России.

Ранее корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны из-за нарушения границы России в Керченском проливе. Суда продолжали свое движение, несмотря на предупреждения Погранслужбы ФСБ РФ.