РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно сделать максимально удобным посещение выставки работ Марка Шагала в «Новом Иерусалиме», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. Воробьев напомнил, что в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась масштабная выставка работ Марка Шагала.

«Она пользуется большой популярностью, как показали эти выходные. Наша задача – сделать максимально удобным посещение выставки, которая будет работать до 8 марта. Мы должны внимательно относиться к тому, чтобы все было организовано на хорошем, высоком уровне, это очень важный проект», — сказал Воробьев.

На выставке «Шагал: между небом и землей» можно увидеть живопись, графику и гобелены художника. В России впервые демонстрируются 22 эскиза, а также существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных им вручную.

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, музей «Новый Иерусалим» и частные собрания.