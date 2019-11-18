РИАМО - 18 ноя. В Бронницах выявили факт нецелевого использования земли населенного пункта, собственник использовал участок для торговой деятельности и оказания услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный участок в 0,5 гектара категории «земли населенных пунктов» предоставлен под производственные цели, а фактически использовался собственником для ведения торговой деятельности и оказания услуг», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки, проведенной муниципальным земельным контролем городского округа Бронницы. В итоге управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области оштрафовало собственника земель на 100 тысяч рублей за использование земельного участка не по назначению.

По словам министра, недобропорядочные собственники используют землю не по назначению, чтобы получить выгоду по налогам. Дабы противодействовать этому проводятся инспекционные мероприятия. Только с начала 2019 года в том же городском округе Бронницы проверили более 100 гектаров земель.