РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Сотрудники УК приступили к ремонту двух подъездов в доме на улице 43 Армии подмосковного Подольска, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В многоквартирном доме №15 по улице 43 Армии в понедельник, 18 ноября, сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» приступили к работам по текущему ремонту подъездов №№5 и 7, также там восстанавливают герметизацию межпанельных швов», – говорится в сообщении.

Также на днях специалисты приступили к строительству новой мусоросборочной площадки возле дома №36 по улице Юбилейная.