РИАМО - 18 ноя. В районном центре культуры и досуга в Видном прошел II отборочный этап фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец», всего на фестиваль в Подмосковье было подано более 140 заявок из 32 муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Фестиваль направлен на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья», - говорится в сообщении.

Заявки подавались на несколько номинаций — «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Живопись», «Графика»,«Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово». Определенные в рамках II отборочного этапа победители выступят на гала-концерте 8 декабря в Наро-Фоминском округе.