РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. 66-летний спортсмен из Подольска Виктор Чемикосов стал победителем Кубка мира по гиревой атлетике, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Гомеле, Республика Беларусь, с 15 по 17 ноября проходил чемпионат и Кубок мира по гиревому спорту. Соревнования собрали спортсменов из самых разных стран – от Камеруна до Японии.

«Житель Подольска Виктор Чемикосов занял первое место на Кубке мира по гиревой атлетике в весовой категории до 85 килограммов, в возрастной категории 65-69 лет. В толчке по длинному циклу он за 60 минут поднял 14-килограммовую гирю 671 раз», – говорится в сообщении.

Накануне соревнований пожилой рекордсмен принял участие в полумарафоне с гирей 16 килограммов, сделав 320 повторений за 30 минут.