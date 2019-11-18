РИАМО - 18 ноя. В Коломенском округе в ближайшее время закроют мусорный полигон «Воловичи», а в Егорьевске - полигон «Егорьевский», после этого в муниципалитетах откроют современные комплексы по переработке отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом подмосковного правительства. Глава региона рассказал, что в течение двух недель в Егорьевске и Коломенском округе откроют два современных комплекса по переработке отходов.

«Но прежде мы закроем два мусорных полигона — «Воловичи» в Коломенском (округе - ред.) и «Егорьевский», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона договаривались об этом с жителями и свое обещание обязательно выполнят.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В регионе также успешно ведут строительство современных комплексов по переработке отходов.