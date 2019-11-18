РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Мультирисковый защитный комплект для энергетиков от ГК «Энергоконтракт» из Люберец победил в конкурсе министерства промышленности и торговли Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний.

«Мультирисковый защитный комплект для энергетиков, созданный специалистами «Энергоконтракта», стал лучшим продуктом легкой промышленности России. В номинации «Форменная одежда» жюри присудило группе компаний первое место», – говорится в сообщении.

Федеральный отраслевой конкурс «Топ-10» проводило министерство промышленности и торговли РФ. В десяти номинациях свою продукцию представили ведущие производители страны. Лучших выбирали в несколько этапов – сначала в онлайн голосовании, затем изделия оценивало жюри.

«Защитный комплект от «Энергоконтракта», которому эксперты присудили награду, предназначен для защиты работников от термического воздействия электрической дуги и пониженных температур, и может применяться в IV и особом климатических поясах», – отмечается в материале.

Костюм сделан из термостойкой антиэлектростатической ткани, в качестве утеплителя используется собственная разработка группы компаний – «Экотерм». На производство этого материала идет вторично переработанное арамидное сырье, остающееся после раскроя готовой продукции.

«Принцип многослойности, который активно применяют при пошиве спортивной экипировки и одежды для туризма, играет важную роль и в костюмах от особо опасных профессиональных рисков, таких как электрическая дуга. В этом случае многослойность не только обеспечивает человеку комфорт, но и позволяет повысить общий уровень защиты комплекта», – заключается в сообщении.